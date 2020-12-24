Thomas Mraz выпустил неизданный клип из 2016 года

«Видос прямиком из 2016 года. Ждал своего часа. Bloody Water – трек со знакового для меня альбома May 13.

В этом альбоме собраны самые искренние и дорогие мне песни с поистине самобытным звучанием. И я знаю, что для многих из вас он тоже самый любимый», – анонсировал Алмас выход клипа. Кроме того, он объявил о том, что скоро выпустит коллекцию мерча «по майским мотивам».

Этот клип создал Алексей Ефимов, снимавший видео с концертов и туров Dopeclvb, Макса Коржа, Pharaoh и других известных артистов. Так вышло, что он сохранил невышедший клип с 2016 года, и благодаря нему публикация в 2020 году стала возможной.