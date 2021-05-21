Андрей Артемов станет куратором в Школе дизайна НИУ ВШЭ

Андрей Артемов будет курировать магистерский профиль «Мода как индустрия: дизайн, продукт, продвижение», помогать ему в этом будет дизайнер одежды Екатерина Сычева.

Профиль посвящен пониманию роли, функций и задач дизайнера и креативного директора в системе индустрии и рассматривает следующие вопросы: