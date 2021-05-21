Андрей Артемов станет куратором в Школе дизайна НИУ ВШЭ

Создатель и креативный директор бренда WOS Андрей Артемов будет обучать будущих дизайнеров специфике модной индустрии.
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design.hse.ru
Андрей Артемов будет курировать магистерский профиль «Мода как индустрия: дизайн, продукт, продвижение», помогать ему в этом будет дизайнер одежды Екатерина Сычева.
Профиль посвящен пониманию роли, функций и задач дизайнера и креативного директора в системе индустрии и рассматривает следующие вопросы:
- Как дизайнеру бренда ставить глобальные задачи – sustainable design, diversity и так далее?
- Как строить стратегию?
- Как искать и находить рабочие тактики на рынке?
- Как создавать визуальную идентичность дизайна бренда и заниматься продвижением, чтобы существовать в конкурентном поле?
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