Андрей Артемов и Рената Литвинова за кулисами после спектакля «Звезда вашего периода»

Героиня спектакля – отставная кинодива, живущая замкнуто в собственном замке и мечтающая вернуться на экраны. По воле случая ей встречается молодой погрязший в долгах сценарист, которого она привлекает к работе над новым сценарием.

Премьера «Звезды вашего периода» состоялась 24 февраля в МХТ имени А.П. Чехова (Москва). Основные моменты сюжета повторяют сценарий «Бульвара Сансет».

Основатель уфимского модного бренда WOS Андрей Артемов – давний друг и поклонник творчества Ренаты Литвиновой, хотя на спектакль он, возможно, пришел и за вдохновением: на сцене Рената предстает в костюмах дизайнеров Федора Дьяконова, Олега Овсиева (основатель Viva Vox), Дмитрия Логинова (основатель Arsenicum) и Яны Расковаловой (основательница Yana), которые, в свою очередь, вдохновлялись костюмами кинодив разных эпох и различными киношными образами – от Круэллы Де Виль до ксеноморфа из франшизы «Чужой».