Дворник Юра из Уфы стал настоящей фотомоделью

У Юрия третья группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития. Из-за действий мошенников он угодил в долговую яму и лишился жилья. Долг по кредитам превышал 700 тысяч рублей.

После того, как его историю в своем проекте рассказал фотограф Роман Филиппов, люди со всей России помогли Юрию погасить кредиты.

Первую коммерческую съемку Юрию заказал магазин одежды For Guys, и теперь его по праву можно назвать фотомоделью.