Дворник Юра из Уфы стал настоящей фотомоделью

Юрий Ветлугин, работавший дворником в Уфе, завел аккаунт в Instagram и поделился фото своей первой коммерческой съемки.
У Юрия третья группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития. Из-за действий мошенников он угодил в долговую яму и лишился жилья. Долг по кредитам превышал 700 тысяч рублей.
После того, как его историю в своем проекте рассказал фотограф Роман Филиппов, люди со всей России помогли Юрию погасить кредиты.
Первую коммерческую съемку Юрию заказал магазин одежды For Guys, и теперь его по праву можно назвать фотомоделью.
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