Еще 2 уфимских театра получили «Золотую маску»

На церемонии награждения сразу два спектакля уфимских театров высшую театральную премию страны.

«Гора» Уфимского государственного татарского театра «Нур» получила награду в номинации «Драматический театр. Большая форма». Это спектакль по произведению Ильдара Юзеева.

Постановка «Тьма египетская» Башкирского государственного театра кукол по циклу рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» удостоен «Золотой маски» в номинации «Театр кукол».

Также в лонг-лист премии вошел спектакль Башкирского государственного театра драмы имени Мажита Гафури «Не успела сказать люблю».

В прошлом году республика получила семь «Золотых масок», опера «В ночь лунного затмения» Ляйсан Сафаргуловой победила в пяти номинациях.