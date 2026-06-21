Еще 2 уфимских театра получили «Золотую маску»

В Омском государственном музыкальном театре вручили Российскую национальную премию «Золотая маска» за прошедший сезон.
На церемонии награждения сразу два спектакля уфимских театров высшую театральную премию страны.
«Гора» Уфимского государственного татарского театра «Нур» получила награду в номинации «Драматический театр. Большая форма». Это спектакль по произведению Ильдара Юзеева.
Постановка «Тьма египетская» Башкирского государственного театра кукол по циклу рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» удостоен «Золотой маски» в номинации «Театр кукол».
Также в лонг-лист премии вошел спектакль Башкирского государственного театра драмы имени Мажита Гафури «Не успела сказать люблю».
В прошлом году республика получила семь «Золотых масок», опера «В ночь лунного затмения» Ляйсан Сафаргуловой победила в пяти номинациях.
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