Рената Литвинова: «Земфира – это концентрат всего самого лучшего, что родилось за последние 20 лет на русской музыкальной сцене»

«На сцене Земфира всегда расцветает, на ней она чистый феникс – она там на своем месте, покрывается сверканием, от нее невозможно оторваться. Эта ее энергия заполняет любые пространства, включая стадионы. Она из немногих артистов нашего времени, которая без единой рекламы может собрать "Олимпийский" за 10 секунд.

Все это происходило на моих глазах – и вот спустя восемь лет она выпускает свой лучший, на мой взгляд, альбом "Бордерлайн". И мощь ее только нарастает: и по качеству материала, который она пишет сама, а не является поющим ртом, и по насыщенности, разнообразию. Я бы назвала ее концентратом всего самого лучшего, что родилось за последние 20 лет на русской музыкальной сцене.

Бытовая жизнь – ее питательная среда. Она ее разъедает и наносит раны, которые она потом перетапливает в свои песни. Она скорее заставляет ее прятаться вовнутрь – Земфира сверхзакрытая, ненавидит сниматься и давать на воздух интервью», – цитирует издание Ренату Литвинову.