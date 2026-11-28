Вчера, 27 ноября, Уфа впервые приняла бой за титул чемпиона мира по версии IBF: на ринг вышел лауреат нашей премии «ТОП 30: Самые знаменитые люди Уфы» Артур Субханкулов.
Артур Субханкулов (на момент боя – 12 побед на профессиональном ринге, 0 поражений) дрался за пояс в весе до 61,23 кг с олимпийским чемпионом кубинцем Энди Крусом Гомесом (7 побед, 1 поражение) и проиграл раздельным решением судей.
Двое судей отдали победу кубинцу со счетом 116-110, один – Артуру (114-112).
Поединок получился насыщенным: Субханкулов побывал в нокдауне во втором и восьмом раундах, Крус Гомес – в восьмом. В десятом раунде с Артура сняли балл за удары по затылку.
На этом же турнире спортсмены из Башкортостана Азалия Аминева, Денис Габдрафиков и Бекхан Исраилов выиграли поединки.
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