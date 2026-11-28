Артур Субханкулов (на момент боя – 12 побед на профессиональном ринге, 0 поражений) дрался за пояс в весе до 61,23 кг с олимпийским чемпионом кубинцем Энди Крусом Гомесом (7 побед, 1 поражение) и проиграл раздельным решением судей.

Двое судей отдали победу кубинцу со счетом 116-110, один – Артуру (114-112).

Поединок получился насыщенным: Субханкулов побывал в нокдауне во втором и восьмом раундах, Крус Гомес – в восьмом. В десятом раунде с Артура сняли балл за удары по затылку.

На этом же турнире спортсмены из Башкортостана Азалия Аминева, Денис Габдрафиков и Бекхан Исраилов выиграли поединки.