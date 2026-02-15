Артур Субханкулов: «На данный момент считаю, что Джервонта Дэвис слишком высокого уровня для меня»

В интервью «Матч ТВ» Артур Субханкулов рассказал о ближайших планах, включающих постепенный выход на чемпиона мира по версии IBF американца Рэймонда Мураталью (24 победы в боксе, 0 поражений).

«Я смотрел бои Муратальи против Заура Абдуллаева и Энди Круза. Он уверенно победил Круза, а тот — олимпийский чемпион и двукратный победитель Панамериканских игр. Если честно, я думал, что Круз победит, но Мураталья оказался слишком хорош.

У меня есть мысли и понимание, как надо действовать против Муратальи. Считаю, что с ним нужно работать первым номером на средней дистанции и обязательно использовать повторы. Мураталья — моя главная цель, потому что он владеет титулом IBF. Мой фокус сейчас на чемпионском поединке. Иначе зачем заниматься боксом? Моя цель — титул чемпиона мира. На данный момент — по версии IBF. Надеюсь, у меня это получится», – сказал Субханкулов.

При этом он признал, что на сегодняшний день еще не может конкурировать с одной из главных мировых звезд легкого дивизиона американцем Джервонтой Дэвисом (30-0-1 в боксе).

«Да, я в рейтингах WBA. Но не думаю, что мне сразу удастся запрыгнуть там в топ‑5. Тут все зависит и от менеджеров, и от промоутеров. Посмотрим. Что касается Дэвиса… Буду откровенным и честным перед всеми — на данный момент считаю, что Джервонта Дэвис слишком высокого уровня для меня. Возможно, спустя некоторое количество боев я наберусь опыта, качественно перестроюсь, потому что у меня большой любительский бэкграунд. К своему одиннадцатому поединку я еще в полной мере не перестроился. Боев пять еще нужно, а потом уже можно рассматривать варианты. Сейчас мне было бы очень сложно выиграть у Джервонты Дэвиса», – сказал Субханкулов.

Сегодня Артур владеет также титулом чемпиона Европы по версии IBA.PRO, на профессиональном ринге не проигрывал, выиграл 11 боев, пять из них – нокаутом.