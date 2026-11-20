В разговоре с пресс-службой Федерации бокса России Азалия отметила, что этот год – самый насыщенный в ее спортивной карьере.

«В этом году очень насыщенная программа в плане соревнований. Такого, наверное, никогда не было за всю мою карьеру. Причем все эти соревнования очень высокого уровня. Расслабляться ни в коем случае не стоит.

Сейчас мне предстоит защита пояса. Это важный бой для меня. Потом мы выезжаем на сбор в Китай, после которого сразу же начнется подготовка к Кубку России.

Выступления в Уфе всегда дают мне крутые эмоции. В моей республике поддерживают и любят бокс, на аренах всегда аншлаги. Знаю, что многие ждут предстоящий турнир, чтобы прийти и поддержать меня и Артура Субханкулова. Я тоже буду безумно переживать и поддерживать Артура. Он достоин звания чемпиона мира. Он очень крутой боксер, который усердно тренируется, чего не делают многие другие», – сказала спортсменка.