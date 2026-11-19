25 декабря на турнире ACA 211 в Санкт-Петербурге 51-летний Венер Галиев подерется по правилам смешанных единоборств с 40-летним бразильцем Дэйви Рамосом.

Рамос – опытный джитсер, в 2017-2020 годах он выступал в UFC, где выиграл четыре из восьми боев, в том числе сталкивался с нынешними топами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. В ACA он проиграл четыре последних поединка, общий рекорд – 12 побед и девять поражений.

Венер Галиев выиграл пять из шести последних поединков. В конце прошлого года он в ветеранском бою нокаутировал Марата Балаева, а в августе текущего забил в первом раунде экс-чемпиона лиги в полулегком весе Фелипе Фроеса. Общий рекорд – 40 побед при 16 поражениях.