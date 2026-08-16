51-летний Венер Галиев нокаутировал бывшего чемпиона ACA Фелипе Фроеса

На вчерашнем турнире ACA 206: Vakhaev vs. Aliakbari в Москве 51-летний Венер Галиев столкнулся с 34-летним бывшим чемпионом лиги в полулегком весе Фелипе Фроесом.

Поединок закончился победой Галиева нокаутом в первом раунде. Теперь «Башкир» идет на серии из двух побед нокаутом, в шести последних поединках потерпел только одно поражение. Общий рекорд в профессиональном ММА – 40 побед и 16 поражений.

«За три недели до боя сломал три ребра. Поэтому хотели сниматься. Но с моим тренером Всеволодом решили рискнуть, и я понимаю, что мы все правильно сделали. Был риск, но он того стоил.

Сложно было поверить, что так получится выиграть. Мне хотелось просто выйти, достойно отбиться. А как получится — не предполагал», — сказал Венер после боя.

Ранее в интервью «Уфа.Собака.ru» Венер рассказал о том, что бывало в ММА в 90-е и о противостоянии с другой легендой российского спорта – Александром Шлеменко.