Как и в прошлом матче с «Адмиралом», в этот раз уфимцы начали агрессивно и уже на первой минуте открыли счет благодаря броску Вадима Шипачева. На пятой минуте хозяева заработали большинство и быстро реализовали численное преимущество: Александр Жаровский прострелил на пятак, вратарь «Барыса» отбил шайбу, однако Девин Броссо оказался первым на добивании и протолкнул ее в сетку. Гости сократили отставание на 15 минуте, но до конца отрезка Данил Алалыкин вернул «зеленым» преимущество в две шайбы.

Во втором периоде было несколько хороших атак с обеих сторон, но счет не изменился. В третьем, как обычно, началось самое интересное: на 46 минуте на пятаке забросил Владислав Ефремов, вскоре «Барыс» реализовал большинство, после чего забил еще одну шайбу – счет стал 4:3 в пользу «Салавата Юлаева». В попытке перевести схватку в овертайм гости сняли вратаря, чем воспользовался Артем Горшков, отправив финальную шайбу в пустые ворота.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Важные первые голы мы забили. Затем очень важно было выстоять в меньшинстве в третьем периоде, а также отличиться в равных составах. Сегодня у команды была очень хорошая самоотдача, задор и характер. Семен Вязовой молодец, здорово сыграл. Считаю, что это был напряженный и тяжелый матч. Мы играли против серьезной команды и сегодня заработали очень важные для нас два очка.

Судьи выбрали определенную линию судейства. Они назначали удаления как в нашу сторону, так и в сторону соперника. Это часть игры. Согласен, что удаления были ненужными и позволили сопернику вернуться в матч. Но хочу отметить, как ребята действовали в концовке: ложились под броски, ловили шайбу на себя. И не стоит забывать, что "Барыс" – хорошая, сильная команда с мастеровитыми игроками. В большинстве здорово разыграли свои моменты.

Они очень быстро переходят из обороны в атаку. У них быстрые нападающие, поэтому при подготовке к матчу мы делали акцент на том, чтобы правильно действовать в прессинге и при этом не нарваться на быстрые атаки соперника.

Да, концовка получилась нервной. Соперник оказывал и психологическое, и физическое давление. Как я уже говорил, ребята из "Барыса" хорошо играют в большинстве. При игре в формате "пять на шесть" у них тоже были хорошие моменты. Они заставили нас сегодня много работать», – сказал тренер.