Кубок Первого канала по хоккею пройдет в Москве с девятого по 13 декабря.

В сборной «Россия 25» среди прочих будут три игрока уфимского клуба «Салават Юлаев»:

– вратарь Семен Вязовой;

– защитник Ярослав Цулыгин;

– форвард Александр Жаровский.

Кроме того, в тренерский штаб вызван главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Всего в расширенный список вошли представители 14 клубов КХЛ. Средний возраст игроков – 25 лет. Главным тренером сборной будет Роман Ротенберг.