Федерация хоккея России опубликовала состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала – 2026. В нем примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.
Кубок Первого канала по хоккею пройдет в Москве с девятого по 13 декабря.
В сборной «Россия 25» среди прочих будут три игрока уфимского клуба «Салават Юлаев»:
– вратарь Семен Вязовой;
– защитник Ярослав Цулыгин;
– форвард Александр Жаровский.
Кроме того, в тренерский штаб вызван главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Всего в расширенный список вошли представители 14 клубов КХЛ. Средний возраст игроков – 25 лет. Главным тренером сборной будет Роман Ротенберг.
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