На этот раз уфимцы начали матч агрессивно и заколотили две шайбы в первом отрезке, а в начале второго увеличили отрыв до трех очков. Сократить отставание гостям удалось только на 28 минуте игры, и перед третьим периодом счет был 3:1 в пользу «зеленых».

В третьем отрезке началось самое интересное: «Адмирал» за первые восемь минут сравнял счет. Уфимцы ответили шайбой Мэттью Маджио, который с точки вбрасывания прошил вратаря гостей, однако гости быстро восстановили равновесие и вскоре вырвались вперед.

На 53 минуте Данил Алалыкин подъехал к пятаку и с неудобной стороны крюка вновь сравнял счет – 5:5. В концовке встречи команды продолжили обмениваться опасными атаками, а на 57 минуте Вадим Шипачев после броска Ярослава Цулыгина, угодившего в штангу, сыграл на добивании и вывел «Салават Юлаев» вперед.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Искрометный матч с обилием голов. Думаю, болельщикам понравилось. Но хочу отметить, что в концовке, когда "Адмирал" сравнял счет, команда не опустила руки, показала характер и волю к победе. В итоге взяли очень важные для нас два очка. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые сегодня поддержали команду именно в нужный момент. Это вдохновило ребят. Спасибо!

Это не потеря концентрации, а давление, с которым в ключевой момент не справились ни мы, ни "Адмирал". Я считаю, что нужно вынести позитив. Конечно, можно найти негатив, сказать, что здесь были ошибки, там были ошибки. Но ключевое – команда проявила волю к победе и характер. В концовке, считаю, даже на зубах вытащили этот матч», – сказал тренер.