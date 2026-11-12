Гимнастка из Башкортостана Полина Дмитриева завоевала золото на Юношеских Олимпийских играх – 2026

Летние юношеские Олимпийские игры состоялись в этом году в Дакаре (Сенегал). Гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева была самой юной спортсменкой в составе российской команды (14 лет).
В многоборье Полина завоевала золото, набрав 54.665 балла. Второе место – у француженки Луаны Плиссон (53.665), бронзу забрала китаянка Ци Чжон (53.199).
Глава Башкортостана Радий Хабиров уже назвал этот результат историческим. Российские спортсмены в этом году выступали с флагом и гимном.
Ранее в этом году Дмитриева завоевала пять медалей на чемпионате Европы – четыре золотых и одну серебряную. А на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге выступила в составе юниорской сборной России вне конкурса и превзошла абсолютную чемпионку России Анну Калмыкову.
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