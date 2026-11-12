Гимнастка из Башкортостана Полина Дмитриева завоевала золото на Юношеских Олимпийских играх – 2026

В многоборье Полина завоевала золото, набрав 54.665 балла. Второе место – у француженки Луаны Плиссон (53.665), бронзу забрала китаянка Ци Чжон (53.199).

Глава Башкортостана Радий Хабиров уже назвал этот результат историческим. Российские спортсмены в этом году выступали с флагом и гимном.

Ранее в этом году Дмитриева завоевала пять медалей на чемпионате Европы – четыре золотых и одну серебряную. А на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге выступила в составе юниорской сборной России вне конкурса и превзошла абсолютную чемпионку России Анну Калмыкову.