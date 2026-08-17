Гимнастка из Башкортостана Полина Дмитриева завоевала 5 медалей на чемпионате Европы

Спортсменка из Стерлитамака Полина Дмитриева на этом чемпионате завоевала четыре золотых и одну серебряную медаль.

Вчера, 16 августа, она за один день трижды стала чемпионкой Европы – в упражнениях на брусьях, бревне и в вольных упражнениях. Еще одно золото – в командном многоборье – она забрала 15 августа, а в личном многоборье была второй.

Ранее мы писали о том, что на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге Полина выступила в составе юниорской сборной России вне конкурса и превзошла абсолютную чемпионку России Анну Калмыкову.