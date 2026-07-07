Юная гимнастка из Башкортостана Полина Дмитриева превзошла абсолютную чемпионку России

Среди мужчин командные соревнования выиграли спортсмены из Москвы, второе и третье места заняли команды Владимирской области и Татарстана.

Среди женщин тоже победила команда Москвы, серебро у команды Краснодарского края, бронзу увезли во Владимирскую область.

Отдельно отметили 14-летнюю Полину Дмитриеву из Спортивной школы олимпийского резерва Стерлитамака: она выступила в составе юниорской сборной России вне конкурса. Этот старт — отборочный на первенство Европы в Хорватии, которое состоится уже в августе.

В финале многоборья Полина набрала 54,999, превзойдя абсолютную чемпионку России Анну Калмыкову (54,299).

Видео опубликовало Минспорта Башкортостана

Фото на обложке: Федерация гимнастики России