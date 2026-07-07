Юная гимнастка из Башкортостана Полина Дмитриева превзошла абсолютную чемпионку России

В Калуге завершился чемпионат России по спортивной гимнастике. В нем приняли участие более 100 гимнастов из 20 регионов страны.
Среди мужчин командные соревнования выиграли спортсмены из Москвы, второе и третье места заняли команды Владимирской области и Татарстана.
Среди женщин тоже победила команда Москвы, серебро у команды Краснодарского края, бронзу увезли во Владимирскую область.
Отдельно отметили 14-летнюю Полину Дмитриеву из Спортивной школы олимпийского резерва Стерлитамака: она выступила в составе юниорской сборной России вне конкурса. Этот старт — отборочный на первенство Европы в Хорватии, которое состоится уже в августе.
В финале многоборья Полина набрала 54,999, превзойдя абсолютную чемпионку России Анну Калмыкову (54,299).
Видео опубликовало Минспорта Башкортостана
Фото на обложке: Федерация гимнастики России
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