Григорий Панин получил травмы во время матча с «Ладой»

В интервью после матча главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов сообщил о том, что Панин получил травму.

«У него повреждение. Сейчас он поехал на обследование», – сказал тренер.

40-летний защитник недавно сыграл свой тысячный матч в КХЛ – редкое достижение, и вместе с ним получил из рук главы Башкортостана Радия Хабирова орден Салавата Юлаева.