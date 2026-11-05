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Григорий Панин получил травмы во время матча с «Ладой»

Во время домашней вчерашней игры с «Ладой», которая закончилась сокрушительной победой «Салавата Юлаева», многие отметили, что капитан уфимской команды Григорий Панин в третьем периоде провел всего три смены и больше не выходил на лед.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В интервью после матча главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов сообщил о том, что Панин получил травму.

«У него повреждение. Сейчас он поехал на обследование», – сказал тренер.

40-летний защитник недавно сыграл свой тысячный матч в КХЛ – редкое достижение, и вместе с ним получил из рук главы Башкортостана Радия Хабирова орден Салавата Юлаева.

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