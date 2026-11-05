Григорий Панин получил травмы во время матча с «Ладой»

Во время домашней вчерашней игры с «Ладой», которая закончилась сокрушительной победой «Салавата Юлаева», многие отметили, что капитан уфимской команды Григорий Панин в третьем периоде провел всего три смены и больше не выходил на лед.
В интервью после матча главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов сообщил о том, что Панин получил травму.
«У него повреждение. Сейчас он поехал на обследование», – сказал тренер.
40-летний защитник недавно сыграл свой тысячный матч в КХЛ – редкое достижение, и вместе с ним получил из рук главы Башкортостана Радия Хабирова орден Салавата Юлаева.
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