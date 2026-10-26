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Григорий Панин: «Не мог себе представить, что доберусь до тысячи матчей в КХЛ»

Капитан уфимской хоккейной команды «Салават Юлаев» Григорий Панин прокомментировал вручение ему ордена Салавата Юлаева.

«Честно, был мандраж, переживал. Во-первых, это такое событие, которое впервые произошло в моей жизни. Конечно, переживал и за матч. Такие эмоции просто непередаваемы. Хотелось, чтобы команда хорошо сыграла, и самому не выпасть из игры. Поэтому и испытывал такие эмоции.

Да, у Евгения Бирюкова был такой юбилей. Но тогда я даже не мог себе представить, что доберусь до тысячи матчей, и особо об этом не думал. По большому счету, это просто цифра, за которой стоит очень много труда. Но на первом месте все равно остается результат команды. Это самое главное.

Радий Фаритович вручил мне орден Салавата Юлаева. Конечно, очень приятно получать такие награды от главы республики. Это определенное признание, и я благодарен за него. Но я всегда об этом говорю, даже перед игрой: праздники праздниками, а мы выходим на лед, чтобы добиваться результата. Впереди много матчей, плей-офф, мы играем за Кубок. А все остальное проходит, жизнь продолжается», – сказал Панин.

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