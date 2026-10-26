Григорию Панину вручили орден Салавата Юлаева

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил раздевалку уфимской команды, чтобы лично поздравить ее капитана и вручить ему орден Салавата Юлаева.

«Настоящий мужчина, капитан, который делает очень тяжелую работу на льду и ведет за собой команду. И конечно, подает пример тысячам наших мальчишек, которые хотят быть на него похожими. Мы часто зовем Григория на наши мероприятия, которые проводим для ребят, в том числе для особенных детей. И он никогда не отказывает.

Григорий Панин довольно давно выступает за "Салават Юлаев" – с 2017 года, поэтому мы уже можем называть его земляком. И не просто земляком, он – настоящая гордость Башкортостана. От души поздравляю и искренне уважаю!» – заявил глава региона после награждения.