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Григорию Панину вручили орден Салавата Юлаева

Капитан уфимской хоккейной команды «Салават Юлаев» Григорий Панин провел тысячу матчей в КХЛ.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил раздевалку уфимской команды, чтобы лично поздравить ее капитана и вручить ему орден Салавата Юлаева.

«Настоящий мужчина, капитан, который делает очень тяжелую работу на льду и ведет за собой команду. И конечно, подает пример тысячам наших мальчишек, которые хотят быть на него похожими. Мы часто зовем Григория на наши мероприятия, которые проводим для ребят, в том числе для особенных детей. И он никогда не отказывает.

Григорий Панин довольно давно выступает за "Салават Юлаев" – с 2017 года, поэтому мы уже можем называть его земляком. И не просто земляком, он – настоящая гордость Башкортостана. От души поздравляю и искренне уважаю!» – заявил глава региона после награждения.

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