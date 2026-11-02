Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Спортсмены из Башкортостана выиграли чемпионат мира по шашкам

В Турции завершился чемпионат мира по стоклеточным шашкам, на котором спортсмены республики в очередной раз подтвердили свое лидерство.

Фото: Федерация шашек России
Фото: Федерация шашек России

В течение 10 дней спортсмены соревновались в классической программе. Чемпионат мира среди мужчин проходил в два этапа – отборочный по швейцарской системе в восемь туров и финальный по круговой системе в 11 туров. Женщины играли по швейцарской системе 11 туров.

Чемпионом мира по стоклеточным шашкам среди мужчин стал Александр Гетманский, второе место занял Муродулло Амриллаев, а бронза досталась Айнуру Шайбакову. Все трое – международные гроссмейстеры и представляют команду «Башнефть».

Чемпионкой мира по стоклеточным шашкам среди женщин стала спортсменка из Башкортостана Тамара Тансыккужина, а Айгуль Идрисова забрала бронзу.

В чемпионате приняли участие 45 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана, Польши, Армении, Турции, Азербайджана и Грузии. В их числе 13 гроссмейстеров и 17 мастеров спорта.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: