Спортсмены из Башкортостана выиграли чемпионат мира по шашкам

В течение 10 дней спортсмены соревновались в классической программе. Чемпионат мира среди мужчин проходил в два этапа – отборочный по швейцарской системе в восемь туров и финальный по круговой системе в 11 туров. Женщины играли по швейцарской системе 11 туров.

Чемпионом мира по стоклеточным шашкам среди мужчин стал Александр Гетманский, второе место занял Муродулло Амриллаев, а бронза досталась Айнуру Шайбакову. Все трое – международные гроссмейстеры и представляют команду «Башнефть».

Чемпионкой мира по стоклеточным шашкам среди женщин стала спортсменка из Башкортостана Тамара Тансыккужина, а Айгуль Идрисова забрала бронзу.

В чемпионате приняли участие 45 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана, Польши, Армении, Турции, Азербайджана и Грузии. В их числе 13 гроссмейстеров и 17 мастеров спорта.