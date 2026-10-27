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Азалия Аминева и Юлия Чумгалакова выиграли чемпионат России по боксу

Спортсменки из Башкортостана Азалия Аминева и Юлия Чумгалакова продолжают доминировать на крупнейших чемпионатах по боксу.

Фото: соцсети Азалии Аминевой
Фото: соцсети Юлии Чумгалаковой

Совсем недавно, в сентябре текущего года, обе девушки триумфально выступили на чемпионате Европы по боксу в Болгарии, а теперь добавили в свои коллекции и медали чемпионата России – 2026.

Азалия Аминева стала четырехкратной чемпионкой страны: в финале весовой категории до 66 кг она уверенно победила Анастасию Мамай из Краснодарского края единогласным решением судей . Азалия уже побеждала на чемпионатах России в 2022, 2023 и 2025 годах.

Юлия Чумгалакова стала семикратной чемпионкой России в весовой категории до 48 кг, одержав победу над Варварой Чеботаревой из Волгоградской области.

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