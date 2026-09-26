В Госдуме призвали World Boxing наказать украинку, ушедшую с награждения после проигрыша Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы

Ранее общественность была возмущена несправедливым судейством в поединке Всеволод Шумков против местного боксера Радослава Росенова. В конце схватки Росенов откровенно убегал и выживал, но победу раздельным решением все равно отдали болгарину.

Вдобавок украинка Анна Охота, разгромно проигравшая в финале в весовой категории до 48 кг спортсменке из Башкортостана Юлии Чумгалаковой, покинула пьедестал сразу же, как только ей вручили серебряную медаль и грамоту.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что за такое поведение спортсменов надо наказывать.

«Международная федерация должна применить дисциплинарные меры к украинке. Существуют определенные процедуры, и она должна их выполнять. Мы уже привыкли к таким действиям украинских спортсменов, такое поведение отвратительно», – сказал он в интервью «Матч ТВ».

Сама Юлия отреагировала на это спокойно: «Я считаю, что это неуважение с ее стороны, но мы чемпионы! И это главное. Играл наш гимн, был флаг. Это самое лучшее».