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В Госдуме призвали World Boxing наказать украинку, ушедшую с награждения после проигрыша Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы

Прошедший в Болгарии чемпионат Европы по боксу обернулся триумфом для российской сборной, выигравшей общекомандный зачет. Как обычно, не обошлось без скандалов со стороны представителей некоторых стран.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Ранее общественность была возмущена несправедливым судейством в поединке Всеволод Шумков против местного боксера Радослава Росенова. В конце схватки Росенов откровенно убегал и выживал, но победу раздельным решением все равно отдали болгарину.

Вдобавок украинка Анна Охота, разгромно проигравшая в финале в весовой категории до 48 кг спортсменке из Башкортостана Юлии Чумгалаковой, покинула пьедестал сразу же, как только ей вручили серебряную медаль и грамоту.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что за такое поведение спортсменов надо наказывать.

«Международная федерация должна применить дисциплинарные меры к украинке. Существуют определенные процедуры, и она должна их выполнять. Мы уже привыкли к таким действиям украинских спортсменов, такое поведение отвратительно», – сказал он в интервью «Матч ТВ».

Сама Юлия отреагировала на это спокойно: «Я считаю, что это неуважение с ее стороны, но мы чемпионы! И это главное. Играл наш гимн, был флаг. Это самое лучшее».

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