Спортсменки из Башкортостана Азалия Аминева и Юлия Чумгалакова выиграли чемпионат Европы по боксу

В частности, золото России принесла лауреат нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» Азалия Аминева. В финале она одолела 11-кратную чемпионку Венгрии и участницу Олимпийских игр Анну Лука Хамори.

После победы Азалия отметила, что ожидала от соперницы более агрессивной манеры.

«На самом деле, я думала, что Анна будет кидаться, потому что прошлые поединки она вела довольно активно. Не знаю, что повлияло, почему она вела бой так, но скажу за себя: я тоже переживала намного меньше, прошлые три поединка у меня был безумно сильный мандраж. Но я смогла перебороть его и на финал вышла уже более спокойно», – сказала чемпионка.

Также Юлия Чумгалакова стала трехкратной чемпионкой Европы, уверенно победив соперницу из Украины.

Что примечательно, на этом чемпионате сборная России выходила с флагом и гимном.