Спортсменки из Башкортостана Азалия Аминева и Юлия Чумгалакова выиграли чемпионат Европы по боксу

В столице Болгарии Софии завершился чемпионат Европы по боксу. Российские спортсмены на нем выиграли общекомандный зачет, завоевав семь золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.
В частности, золото России принесла лауреат нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» Азалия Аминева. В финале она одолела 11-кратную чемпионку Венгрии и участницу Олимпийских игр Анну Лука Хамори.
После победы Азалия отметила, что ожидала от соперницы более агрессивной манеры.
«На самом деле, я думала, что Анна будет кидаться, потому что прошлые поединки она вела довольно активно. Не знаю, что повлияло, почему она вела бой так, но скажу за себя: я тоже переживала намного меньше, прошлые три поединка у меня был безумно сильный мандраж. Но я смогла перебороть его и на финал вышла уже более спокойно», – сказала чемпионка.
Также Юлия Чумгалакова стала трехкратной чемпионкой Европы, уверенно победив соперницу из Украины.
Что примечательно, на этом чемпионате сборная России выходила с флагом и гимном.
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