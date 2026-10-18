Виктор Козлов – о победе над «Амуром»: «Я доволен Вязовым, как и всей командой»

Обе команды начали матч агрессивно счет в первом периоде в большинстве открыли хозяева льда. На последней секунде «тигры» забросили вторую шайбу, но гол не засчитали: по итогам просмотра было установлено, что она пересекла линию ворот после окончания времени.

Во втором отрезке хабаровчане быстро заколотили еще две шайбы в большинстве, счет стал 0:3. Дальше началось самое интересное: на отметке 26:09 красиво забил Шелдон Ремпал, спустя четыре минуты Александр Жаровский переиграл вратаря Максима Дорожко и сразу после этого Денис Орлович-Грудков броском в касание отправил шайбу прямиков в дальнюю девятку, тренерский штаб «Амура» заменил Дорожко на Александра Трушкова.

В самом начале третьего периода уфимцы вышли вперед благодаря Мэттью Маджио. Этот отрезок прошел в упорной борьбе, но счет остался таким же – 4:3 в пользу юлаевцев.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«Приятная и классная победа: проигрывали 0:3, вернулись, вышли вперед и выстояли в конце – правильно сыграли. Можно снять шляпу перед ребятами за их характер и самоотдачу. Отдельно хочу поблагодарить Семена Вязового – несмотря на три шайбы, он был в игре, боролся, делал сейвы. Я им доволен, как и всей командой. Все молодцы. Особая благодарность нашим болельщикам на Дальнем Востоке, поддержку которых было слышно, несмотря на счет.

Ребята проявили характер. Самое главное – это работа. Парни не перестали работать, не сбились на индивидуальные действия, а придерживались плана на игру. Команда соперника очень хорошая и быстрая, и они очень здорово и агрессивно начали. "Амур" накрывал нас на выходе из зоны, а мы совершали ошибки из-за этого. Ребята сегодня потратили много сил, чтобы вернуться в игру и победить», – сказал тренер.