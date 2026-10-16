Дальневосточное турне ХК «Салават Юлаев»: расписание матчей, где посмотреть, состав игроков

Уже завтра, 17 октября, в Хабаровске пройдет матч против «Амура», начало – в 12:00 (здесь и далее время уфимское).

Трансляция: KHL Prime, БСТ, «Кинопоиск».

19 октября во Владивостоке пройдет матч против «Адмирала», начало – в 14:30.

Трансляция: KHL Prime, БСТ, «Кинопоиск».

21 октября «зеленые» будут играть с «Металлургом» в Магнитогорске, начало – в 19:00.

Трансляция: БСТ, «Кинопоиск».

Состав на выезд:

Вратари: Семен Вязовой, Илья Елин, Ярослав Мозговой.

Защитники: Виталий Будницкий, Сергей Варлов, Ильдан Газимов, Никита Зоркин, Александр Комаров, Евгений Кулик, Григорий Панин, Ярослав Цулыгин, Никита Щербаков.

Нападающие: Девин Броссо, Владислав Ефремов, Александр Жаровский, Максим Загребин, Максим Кузнецов, Мэттью Маджио, Артем Набиев, Денис Орлович-Грудков, Шелдон Ремпал, Джек Родуолд, Егор Сучков, Алан Шайхлисламов, Вадим Шипачев.