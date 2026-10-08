Виктор Козлов опроверг слухи о том, что он покинет «Салават Юлаев»

Недавно стало известно, что Андрея Разина из-за разногласий со спортсменами от отстранили от руководства «Металлургом».

Сразу после этого в сети появились слухи о том, что начальство магнитогорцев якобы связалось с Виктором Козловым и начало переговоры о том, чтобы он занял место главного тренера клуба. Сам Козлов эту информацию опровергает.

«У меня контракт с "Салаватом Юлаевым", я ни с кем переговоры не веду. А то, что в пабликах все это появляется – воду мутить не надо. То, что Андрея Разина уволили, конечно, жалко, как моего коллегу по штабу. Но еще раз повторю: у меня контракт с "Салаватом Юлаевым", я ни с кем переговоры не веду».