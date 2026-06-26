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Девушка-боец из Башкортостана выиграла чемпионат мира по муай тай

В Малайзии завершился чемпионат мира по тайскому боксу. В составе сборной России Башкортостан на нем представляля спортсменка из Сибая Зарина Исламова.

Фото опубликовал Руслан Хабибов

Зарина забрала золото в своем весе, в финале одержав победу над спортсменкой из Ирана Сетарех Моршеди. Это первая в истории республики медаль такого высокого уровня в тайском боксе.

Зарина Исламова – двукратная чемпионка России по муай тай, в прошлом году она в поединке за титул чемпионки легендарного стадиона Рачадамнерн (одно из самых престижных званий в тайском боксе) на турнире RWS одолела местную звезду – уроженку Таиланда Дангконгфах Банчамек.

В этом году сборная впервые после четырехлетнего перерыва выступала на мировом первенстве с национальными атрибутами, флагом и гимном.

По итогам чемпионата мира российские спортсмены завоевали 14 золотых, 14 серебряных и девять бронзовых медалей и уверенно заняли первое место в общем зачете. На второй позиции сборная Украины (6, 4, 5), на третьем – команда Турции (4, 5, 7).

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