Девушка-боец из Башкортостана выиграла чемпионат мира по муай тай

Зарина забрала золото в своем весе, в финале одержав победу над спортсменкой из Ирана Сетарех Моршеди. Это первая в истории республики медаль такого высокого уровня в тайском боксе.

Зарина Исламова – двукратная чемпионка России по муай тай, в прошлом году она в поединке за титул чемпионки легендарного стадиона Рачадамнерн (одно из самых престижных званий в тайском боксе) на турнире RWS одолела местную звезду – уроженку Таиланда Дангконгфах Банчамек.

В этом году сборная впервые после четырехлетнего перерыва выступала на мировом первенстве с национальными атрибутами, флагом и гимном.

По итогам чемпионата мира российские спортсмены завоевали 14 золотых, 14 серебряных и девять бронзовых медалей и уверенно заняли первое место в общем зачете. На второй позиции сборная Украины (6, 4, 5), на третьем – команда Турции (4, 5, 7).