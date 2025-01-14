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Девушка-боец из Башкортостана завоевала престижную награду в Таиланде

Соперницей 23-летней Зарины Исламовой на турнире RWS была местная звезда – уроженка Таиланда Дангконгфах Банчамек.

Зарина Исламова – чемпионка России и мира по муай тай родом из Сибая.

На кону в поединке стоял титул чемпионки легендарного стадиона Раджадемнерн. Это одно из самых престижных званий в тайском боксе.

Дангконгфах провалила взвешивание перед этим боем и не могла претендовать на титул. В кровавой схватке победу одержала Исламова.

«Мы стремимся быть лучшими из лучших. Спасибо моим команде, тренеру и менеджеру, это общее усилие, только вперед», – прокомментировала Зарина победу в соцсетях.

Фото на обложке: Федерация муай тай России

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