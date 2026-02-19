Спортсменка из Башкортостана Зарина Исламова стала двукратной чемпионкой России по муай тай

24-летняя Зарина Исламова завоевала золотую медаль, став двукратной чемпионкой России.

Впереди новый вызов – чемпионат мира, который пройдет в этом году в Малайзии.

У Исламовой уже есть достижения на международной арене: в прошлом году она в поединке за титул чемпионки легендарного стадиона Раджадемнерн (одно из самых престижных званий в тайском боксе) на турнире RWS одолела местную звезду – уроженку Таиланда Дангконгфах Банчамек.