Уфимец Эрнест Шарафутдинов забрал золото на международном турнире 2026 Karate One Premier League Rabat

В городе Рабат (Марокко) с 12 по 14 июня прошли рейтинговые международные соревнования 2026 Karate One Premier League Rabat. В них принял участие уфимский каратист Эрнест Шарафутдинов.
Эрнест Шарафутдинов – четырехкратный чемпион России по каратэ, входит в десятку сильнейших каратистов мира по версии World Karate Federation. В прошлом году он стал единственным представителем России, сумевшим завоевать медаль на чемпионате мира.
На этом турнире он выступал в весовой категории до 75 кг и завоевал золото, выиграв пять поединков. В финале уфимец со счетом 8:0 одолел спортсмена из Грузии.
В мае текущего года Эрнест завоевал бронзу на чемпионате Европы по каратэ.
Ранее в интервью «Уфа.Собака.ru» Эрнест Шарафутдинов рассказал о том, как начал заниматься каратэ, о своей жизни и о целях в этом спорте.
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