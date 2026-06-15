Уфимец Эрнест Шарафутдинов забрал золото на международном турнире 2026 Karate One Premier League Rabat

Эрнест Шарафутдинов – четырехкратный чемпион России по каратэ, входит в десятку сильнейших каратистов мира по версии World Karate Federation. В прошлом году он стал единственным представителем России, сумевшим завоевать медаль на чемпионате мира.

На этом турнире он выступал в весовой категории до 75 кг и завоевал золото, выиграв пять поединков. В финале уфимец со счетом 8:0 одолел спортсмена из Грузии.

В мае текущего года Эрнест завоевал бронзу на чемпионате Европы по каратэ.

Ранее в интервью «Уфа.Собака.ru» Эрнест Шарафутдинов рассказал о том, как начал заниматься каратэ, о своей жизни и о целях в этом спорте.