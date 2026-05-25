Уфимец Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзу на чемпионате Европы по каратэ

Эрнест Шарафутдинов – четырехкратный чемпион России по каратэ, входит в десятку сильнейших каратистов мира по версии World Karate Federation. В прошлом году он стал единственным представителем России, сумевшим завоевать медаль на чемпионате мира.
На чемпионате Европы – 2026 Шарафутдинов стал бронзовым призером в весовой категории до 75 кг.
Поединок за бронзовую медаль держал в напряжении до последних секунд, в упорной борьбе Эрнест одержал победу со счетом 14:10 и поднялся на пьедестал.
Ранее в интервью «Уфа.Собака.ru» Эрнест Шарафутдинов рассказал о том, как начал заниматься каратэ, о своей жизни и о целях в этом спорте.
Комментарии (0)