Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Уфимец Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзу на чемпионате Европы по каратэ

Эрнест Шарафутдинов – четырехкратный чемпион России по каратэ, входит в десятку сильнейших каратистов мира по версии World Karate Federation. В прошлом году он стал единственным представителем России, сумевшим завоевать медаль на чемпионате мира.

Фото: Минспорт Башкортостана

На чемпионате Европы – 2026 Шарафутдинов стал бронзовым призером в весовой категории до 75 кг.

Поединок за бронзовую медаль держал в напряжении до последних секунд, в упорной борьбе Эрнест одержал победу со счетом 14:10 и поднялся на пьедестал.

Ранее в интервью «Уфа.Собака.ru» Эрнест Шарафутдинов рассказал о том, как начал заниматься каратэ, о своей жизни и о целях в этом спорте.

Один из лучших каратистов планеты Эрнест Шарафутдинов: «Хабиб Нурмагомедов – мой кумир с юности и по сей день»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: