Уфимец Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзу на чемпионате Европы по каратэ

На чемпионате Европы – 2026 Шарафутдинов стал бронзовым призером в весовой категории до 75 кг.

Поединок за бронзовую медаль держал в напряжении до последних секунд, в упорной борьбе Эрнест одержал победу со счетом 14:10 и поднялся на пьедестал.

Ранее в интервью «Уфа.Собака.ru» Эрнест Шарафутдинов рассказал о том, как начал заниматься каратэ, о своей жизни и о целях в этом спорте.