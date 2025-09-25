Переход Хмелевского в команду, которая на протяжении многих лет считается принципиальным соперником «зеленых», прокомментировал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

«Ребята сплотились, продолжают работать. Мне нравится психологическое состояние команды.

Обмен Саши – это хоккейная жизнь, он принял решение поменять команду, можем только пожелать ему удачи. Он много сделал для нашей команды.

У ребят есть задатки и возможности, но это занимает время. Не секрет, Хмелевский – хороший игрок. У нас есть ребята, кто берет игру на себя и пытается стать лидером, но это все приходит с уверенностью, с победами», – сказал Козлов.