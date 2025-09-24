Агент Калинюка – о переходе в «Салават Юлаев»: «Мы этого не ожидали и были очень удивлены»

Помимо игрока, «Салават Юлаев» получил компенсацию в размере 230 млн рублей.

Агент Калинюка Иван Ботев заявил, что сам не ожидал этого обмена.

«Если честно, то мы этого не ожидали и были очень удивлены. Но с другой стороны, все, что ни делается, к лучшему. Так что Уайатт будет играть за Уфу.

Думаю, он до сих не понял, что этот обмен состоялся. Со стороны "Салавата" пока ничего такого не было. Они лишь ждут игрока в свое расположение. Все остальное будет позже, при личной встрече», – цитирует Ботева sports.ru.