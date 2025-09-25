Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Александр Хмелевский сам затребовал обмен в «Ак Барс»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о причинах перехода одного из ключевых игроков клуба Александра Хмелевского в «Ак Барс».

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Это не наша инициатива, для нас это стало полной неожиданностью. В воскресенье после тренировки мы встретились с Виктором Козловым, я ему рассказал, что Правительство РБ приняло решение о помощи клубу.

План, о котором мы говорили еще летом, начинает реализовываться, в команде, возможно, появятся ресурсы, чтобы подписать до дедлайна игроков. Мы расстались с тренерским штабом в хорошем настроении, и буквально через два часа Виктор Николаевич позвонил и рассказал, что Хмелевский затребовал обмен.

Сказать, что это было неожиданно, – мало сказать, мы были в шоковом состоянии. Я получил сообщение от агента с теми же требованиями. На следующий день мы собрались с руководством и тренерским штабом. Мы поняли, что нет перспективы уговаривать игрока остаться. Уже стало понятно, почему в последних матчах Александр играл не так, как мы ожидали от него.

Нам крайне не понравилась ситуация, мы надеялись на игрока не только на этот сезон, но и на будущее. Эти надежды были обмануты. Задерживать игрока мы не стали, поэтому решили пойти навстречу ему», – сказал Баширов.

Агент Калинюка – о переходе в «Салават Юлаев»: «Мы этого не ожидали и были очень удивлены»

