Абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев прилетит в Уфу

Сегодня, 16 октября, Бетербиев рассказал ТАСС о том, что сегодня же прилетит в Уфу для участия в форуме «Россия - спортивная держава».

Крупнейший в стране спортивный форум «Россия - спортивная держава» в этом году пройдет с 17 по 19 октября в Уфе.

Основной площадкой станет открывшийся недавно Дворец борьбы: здесь пройдут пленарные заседания и конференции, а среди главных тем – развитие фиджитал-спорта, антидопинговая политика и создание спортивных объектов.

О других запланированных мероприятиях мы писали ранее.