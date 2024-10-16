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Спорт

Абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев прилетит в Уфу

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе, одержав победу решением над чемпионом по версиям WBA и IBO Дмитрием Биволом.

Фото: соцсети Артура Бетербиева

Фото: соцсети Артура Бетербиева

Сегодня, 16 октября, Бетербиев рассказал ТАСС о том, что сегодня же прилетит в Уфу для участия в форуме «Россия - спортивная держава».

Крупнейший в стране спортивный форум «Россия - спортивная держава» в этом году пройдет с 17 по 19 октября в Уфе.

Основной площадкой станет открывшийся недавно Дворец борьбы: здесь пройдут пленарные заседания и конференции, а среди главных тем – развитие фиджитал-спорта, антидопинговая политика и создание спортивных объектов.

О других запланированных мероприятиях мы писали ранее.

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