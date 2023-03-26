Уфимка Азалия Аминева на чемпионате мира по боксу уступила спортсменке, провалившей допинг-тест

Аминева дала 23-летней Хелиф равный бой и отправила ее в нокдаун, но уступила по очкам раздельным решением судей.

После этого стало известно, что Хелиф не допустят до участия в финальной схватке в весе до 66 кг, так как тестирование выявило в ее пробах слишком высокий уровень тестостерона. На прошлом чемпионате Иман взяла серебро и считалась одной из фавориток этого турнира.

Чемпионат прошел в Нью‑Дели, сборная России впервые за долгое время участвовала на соревнованиях такого уровня под своим флагом и гимном.

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов в эфире «Матч ТВ» возмутился тем, что Хелиф отстранили слишком поздно, поскольку если бы тестирование проводилось до начала турнира, алжирку не допустили бы до боя с Аминевой.

«Вопиющий случай! Эти вопросы надо решать заблаговременно. Международная ассоциация бокса отработает механизмы решения. Думаю, что она будет брать тесты не в полуфинале, а на стадии заявлений и мандатной комиссии. Мы в олимпийском весе потеряли медаль. Аминева считается одной из перспективных спортсменок», – сказал Муталибов.

Кроме того, ранее глава IBA Умар Кремлев заявил, что организация исключила из числа участников соревнований несколько спортсменов, попытавшихся выдать себя за женщин.