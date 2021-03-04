Даниил Квят остается в Формуле-1

Ранее стало известно, что команда AlphaTauri не будет продлевать контракт с Квятом – так уфимец оказался перед выбором: покинуть серию или искать другую команду.

Даниилом заинтересовалась команда Alpine (бывшая Renault), правда, только в качестве резервного гонщика для подстраховки основного состава, что очень актуально сейчас, во время пандемии. В этой роли он проведет сезон-2021.

Специалисты отмечают, что шансы на повышение у Квята в Alpine невелики, но зато он по-прежнему остается в Формуле-1, получил шанс снова проявить себя и время, чтобы дождаться, когда освободятся места в других командах.