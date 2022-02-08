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Будет ли «День 1000 велосипедистов» в Уфе в 2022 году?

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Ежегодно фестиваль в поддержку велокультуры собирает в Уфе тысячи единомышленников. В 2021 году он состоялся в 10-й раз.

Фото: Сергей Поздеев

В официальной группе фестиваля появилось сообщение от организаторов, которое точно обрадует поклонников этого мероприятия:

«Мы сообщаем о том, что в 2022 году "День 1000 велосипедистов" состоится!

И для нас, как организаторов фестиваля, наступает самое жаркое время подготовки к весеннему спортивному празднику!

Перед нами стоит огромное количество задач, требующих своих решений. И одной из важнейших задач является проведение опроса участников велопарада и всех тех, кто намерен от души порадоваться на мероприятии».

Все заинтересованные могут перейти в группу проекта и оставить пожелания в комментариях.

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