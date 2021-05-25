Илья Варламов написал про «День 1000 велосипедистов», прошедший в Уфе

Правда, инфоповод исключительно негативный: многие отметили, что политические партии в преддверии выборов, которые в этом году пройдут по всей России, в нарушение регламента фестиваля использовали свои флаги и символику. Более того, правящая партия освещала событие так, будто была причастна к организации.

Организаторы же фестиваля в соцсетях подчеркивают, что мероприятие носит абсолютно аполитичный характер, все волонтеры привлекались частными лицами, а оргкомитет отказывал в рекламе всем политическим партиям.

«По улицам столицы Башкортостана проехало 22 тысячи человек. Это, кстати, хороший способ показать мэрии, что в городе немало людей, у которых есть запрос на велоинфраструктуру», – написал Варламов, отметив, что обычно как раз представители правящей партии блокируют все проекты, связанные с улучшением положения пешеходов и велосипедистов. Полную статью можно почитать тут.