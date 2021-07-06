Даниил Квят поддержал Конора Макгрегора: «Он победит Порье в третьем раунде»

«Всем привет, скоро будет матч Конора Макгрегора с Дастином Порье. Я в команде Конора, думаю, он победит где-то в третьем раунде. Я думаю, что он и его команда исправят ошибки с прошлого матча, так что удачи Конору!» – сказал Квят в видео.

Впервые Макгрегор и Порье встретились в полулегком дивизионе в 2014 году, тогда ирландец легко одержал победу нокаутом в первом раунде. В январе 2021 года реванш состоялся уже в легкой категории, и Порье, отбив Конору ногу, нокаутировал его во втором раунде. Утром 11 июля во главе шоу UFC 264 состоится их третий поединок, победитель, скорее всего, будет драться за титул с чемпионом Чарльзом Оливейрой.

Даниил Квят тренировался с Макгрегором в сентябре прошлого года, спортсмены встретились в зале The Forge в Монако. Уфимский гонщик часто проводит тренировки по боксу и другим видам единоборств для поддержания формы.