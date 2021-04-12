Даниил Квят потренировался с Костей Цзю

Спортсмены встретились в одном из московских залов, Цзю устроил Даниилу полноценную боксерскую тренировку и заставил выложиться полностью.

«Сегодня было круто! Отличный урок от Кости Цзю. Восхищен твоим мастерством!!! До скорой встречи на трассе», – написал Квят в Instagram.

Это не первый раз, когда Даниил Квят тренируется со знаменитостями от мира единоборств: в сентябре прошлого года он поработал с бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весах Конором Макгрегором.

В 2021 году стало известно, что Квят остается в Формуле-1: команда AlphaTauri не стала продлевать с ним контракт, Даниилом заинтересовалась команда Alpine (бывшая Renault), правда, только в качестве резервного гонщика для подстраховки основного состава. В этой роли он проведет текущий сезон.