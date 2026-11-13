Вышел фит Boulevard Depo, «Станция метро Горьковская» – «TакTак»

Трек «TакTак» вышел в альбоме «Станция метро Горьковская» – GRK Music 3000. Помимо Бульвара, в альбоме фит – только с Соловой.

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Этим летом Boulevard Depo выпустил альбом Unhappy meal, в котором были фиты с Feduk («Фискальная базука») и Yasmi («Нищепанк»), а в октябре дропнул фит с минским фрешменом Uglyhot – «Ачча».

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