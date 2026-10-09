Thomas Mraz, «Лауд» и DJ Stonik1917 посоревновались друг с другом и с ИИ в написании треков

Соревновались команды:

1. Thomas Mraz и Маш Милаш;

2. Солова и DJ Stonik1917;

3. трио «Лауд».

Алмас и Маш Милаш представили трек про отношения.

«С сэмплом все очень легко получилось. Прикольно он рождался, будто реально из моего голоса был сделан. Сделали две разные версии, они как два кораблика пытались друг к другу притянуться, и в итоге из этих двух построили третий.

Пара фраз, которыми можно описать эту песню. Во-первых, миллионеры тоже люди. Они тоже чувствуют, им тоже бывает больно. И вторая – процитирую Коби Брайанта: "Ты должен очень тяжело работать в темноте, чтобы ярко сиять на свету"», – сказал Thomas Mraz.

«Лауд» взяли сразу два семпла и написали «летний, питерский, стритовый» трек: «Если коротко, то настроение – лето в Питере-2019».

Что из этого получилось – смотрите выше.

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