Boulevard Depo выпустил альбом Unhappy meal – и в нем есть фит с Feduk

В новом релизе уроженца Уфы Boulevard Depo много отсылок к еде, что неудивительно, ведь когда-то он работал поваром в ресторанах.
Сегодняшний релиз получил название Unhappy meal – и это его восьмой студийный альбом.
В нем 10 треков, включая JUNKfood и «Уровень бога RMX Kanekisound», вышедшие синглами ранее в этом году. Отдельно стоит отметить фиты с Feduk («Фискальная базука») и Yasmi («Нищепанк»).
Послушать его можно в «Кион Музыке», «Звуке», VK Музыке, «Яндекс Музыке», Apple Music, iTunes и Spotify – все ссылки тут.
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