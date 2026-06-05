Boulevard Depo выпустил альбом Unhappy meal – и в нем есть фит с Feduk

Сегодняшний релиз получил название Unhappy meal – и это его восьмой студийный альбом.

В нем 10 треков, включая JUNKfood и «Уровень бога RMX Kanekisound», вышедшие синглами ранее в этом году. Отдельно стоит отметить фиты с Feduk («Фискальная базука») и Yasmi («Нищепанк»).

Послушать его можно в «Кион Музыке», «Звуке», VK Музыке, «Яндекс Музыке», Apple Music, iTunes и Spotify – все ссылки тут.