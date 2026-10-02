Jeembo выпустил альбом Scorpion

Погода на улице сегодня не располагает к долгим прогулкам, поэтому проникаемся уличным рэпом, не покидая помещений. Новый релиз Jeembo – в самый раз, чтобы после тяжелой недели вкатиться в выходные.
Альбом Scorpion доступен в Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», «Кион Музыке», Spotify и iTunes – все ссылки тут.
В релизе восемь треков – и ни одного фита, что редкость для современных рэп-исполнителей. Узнаваемый флоу, агрессивные биты, панчлайны и игра слов, за которые полюбили Jeembo – на месте.
Ранее в этом году он залетел на альбом к Icegergert – «Глаз Бога», и вскоре сам выпустил альбом Black Box 2, где был фит с Icegergert, а в августе дропнул сингл Shield.
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