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Музыка

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Вышел трек Obrazkobra – «Уфа»

Уфимский музыкант Obrazkobra, выпустил сингл «Уфа», в котором много отсылок к легендарным трекам, связанным с нашим городом.

Послушать трек можно в Apple Music, VK Музыке, Spotify, «Яндекс Музыке», iTunes, Deezer, «Звуке» и «Кион Музыке» – все ссылки тут.

«Спокойный и искренний хип-хоп, в котором артист обращается к родному городу и возвращается к воспоминаниям о детстве, близких людях и местах, где все начиналось», – говорится в анонсе.

Obrazkobra, он же Эмиль Хакимов, известен по совместным работам с такими музыкантами, как Thomas Mraz, Kurt92, Tveth и «Крест». Является участником лейбла hangov3r.

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