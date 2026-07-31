Вышел трек Obrazkobra – «Уфа»

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«Спокойный и искренний хип-хоп, в котором артист обращается к родному городу и возвращается к воспоминаниям о детстве, близких людях и местах, где все начиналось», – говорится в анонсе.

Obrazkobra, он же Эмиль Хакимов, известен по совместным работам с такими музыкантами, как Thomas Mraz, Kurt92, Tveth и «Крест». Является участником лейбла hangov3r.

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