Boulevard Depo и Рината Рамазанова из AY YOLA внесли в базу «Миротворца»

Украина сочла опасными уфимского хип-хоп-исполнителя и вокалиста одной из самых популярных групп прошлого года.

Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен на территории России. Он ведет учет людей, якобы опасных для страны.

Как сообщает ТАСС, Boulevard Depo (Артем Кулик) обвиняется в том, что «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Что именно под этим подразумевается – непонятно, как неясны и мотивы включения в базу Рината Рамазанова из AY YOLA – заслуженного артиста Башкортостана. Кстати, песня AY YOLA – Homay в прошлом году заняла первое место в чарте Apple Music на Украине.

