Вышел клип AY YOLA и Алсу – Ay, bylbylym

Съемки нового клипа на совместную работу певицы Алсу и группы AY YOLA проходили на территории «Уфимского ожерелья» и на Висячем камне в Уфе.
Спустя всего несколько часов после выхода клип залетел на первую строчку в трендах YouTube.
«Весь прошлый год наши клипы Homay, Ural Vasyaty и Yola возглавляли чарты YouTube. И в первые дни нового года мы снова в топе!
Homay сейчас в десятке самых популярных клипов, а Ay, bylbylym на первом месте в трендах», – прокомментировали успех AY YOLA.
