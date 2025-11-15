Mozi Jewelry и Boulevard Depo выпустили совместную ювелирную коллекцию

«Boulevard Depo всегда шел против очевидного. Он не воспринимает украшения как блеск. Для него это форма, конструкция, идея. Коллекция о столкновении механики и мысли, где индустрия превращается в эстетику.

Коллекция соединяет старое и новое, индустриальное и ручное, прямое и чувственное. Про выбор быть собой, даже когда все вокруг работает иначе», – говорится в анонсе.