Mozi Jewelry и Boulevard Depo выпустили совместную ювелирную коллекцию

Главный поставщик ювелирных украшений на российской рэп-сцене Mozi J посвятил новую коллекцию творчеству уфимского исполнителя Boulevard Depo.

«Boulevard Depo всегда шел против очевидного. Он не воспринимает украшения как блеск. Для него это форма, конструкция, идея. Коллекция о столкновении механики и мысли, где индустрия превращается в эстетику.

Коллекция соединяет старое и новое, индустриальное и ручное, прямое и чувственное. Про выбор быть собой, даже когда все вокруг работает иначе», – говорится в анонсе.

Ключевой предмет в коллекции – колье из серебра «Бензопила».

Половина обычных звеньев, половина – точное повторение настоящей цепи, только затупленной, чтобы не ранить.

Обойдется в 50 тыс. рублей.

Также в коллекции:

  • серьги из серебра BD – 10 тыс. рублей;
  • кольцо из серебра «Атом Футура» – 15 тыс. рублей.

Фото: vk.com/mozi_j

