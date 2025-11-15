Mozi Jewelry и Boulevard Depo выпустили совместную ювелирную коллекцию

Главный поставщик ювелирных украшений на российской рэп-сцене Mozi J посвятил новую коллекцию творчеству уфимского исполнителя Boulevard Depo.
«Boulevard Depo всегда шел против очевидного. Он не воспринимает украшения как блеск. Для него это форма, конструкция, идея. Коллекция о столкновении механики и мысли, где индустрия превращается в эстетику.
Коллекция соединяет старое и новое, индустриальное и ручное, прямое и чувственное. Про выбор быть собой, даже когда все вокруг работает иначе», – говорится в анонсе.
Ключевой предмет в коллекции – колье из серебра «Бензопила».
Половина обычных звеньев, половина – точное повторение настоящей цепи, только затупленной, чтобы не ранить.
Обойдется в 50 тыс. рублей.
Также в коллекции:
- серьги из серебра BD – 10 тыс. рублей;
- кольцо из серебра «Атом Футура» – 15 тыс. рублей.
Фото: vk.com/mozi_j
Комментарии (0)